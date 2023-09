Gyönyörű, műves ivókutak díszítik Tatát, azonban sok közülük olyan rossz állapotban van, hogy nem lehet használni. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai most elkezdték a felújításokat. Mint arról korábban beszámoltunk: hármat már fel is újítottak. A cég közösségi oldalán dr. Szerencsi Richárd ügyvezető most egy videóban beszélt a munkálatokról.