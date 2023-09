Felnőttként a munkája mellett és most nyugdíjasként is amolyan remek kikapcsolódási és feltöltődési lehetőségként, hobbiként tekint a biciklizésre. A kihívásokat viszont ugyanúgy szereti, mint fiatalkorában. Úgy 15-16 évvel ezelőtt határozta el, hogy minden évben fel szeretne tekerni legalább százszor az esztergomi Vaskapu-hegyre. Persze minden kezdet nehéz, a terep nem adja magát könnyen. A szintidejét nem nézi, nem a gyorsaság a célja a jelentős emelkedőket is magába foglaló szakaszon, ahol ráadásul az úthibákra is oda kell figyelnie és ki kell kerülnie.

– Tavaly 120 alkalommal jöttem fel, a rekordom egy évben 145 alkalom.

Idén először március 8-án mentem fel a hegyre, a századik csúcstámadásig összesen 3800 kilométer távot teljesítettem.

Idén sokat esett az eső, volt, hogy két héten keresztül szinte nem tudtam nyeregbe pattanni. Az edzési naplómból kiderül, hogy mindössze tizenöt napot tudtam egyhuzamban, kihagyás nélkül kerékpározni – idézte fel.

Albert József az esőt nem, a kánikulát viszont annál inkább imádja. Szó szerint jó érzéssel tölti el, ha minden porcikájáról csöpög az izzadság – persze a dehidratáltság elkerülése érdekében a megfelelő folyadékpótlásról is gondoskodik –, így az idei augusztusi forró napokban sem pihentette a kerékpárját. Minden alkalommal a dorogi otthonától kerékpárral jut el Esztergomba, az új európai uniós támogatással épült Esztergom és Esztergom-Kertváros közötti kerékpárút révén már nem kell a rendkívül forgalmas és balesetveszélyes 111-es úton kerékpároznia, kifejezetten hálás az utóbbi beruházásért. Elmesélte azt is, hogy idén is előfordult, hogy egy nap kétszer is teljesítette a Bánomi úttól a menedékházig tartó szakaszt.