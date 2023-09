Az önkormányzat akkor úgy fogalmazott, hogy ez a jármű jelentős előrelépést jelent majd az átkelő szolgáltatásának javításában, és segít biztosítani, hogy a helyiek, illetve a turisták is biztonságos körülmények között, kényelmesen juthassanak át a túlpartra. Egyébként júniusban azt is elárulták, hogy a cég elkezdett egy új hajó építésén is dolgozni, amely további kapacitást biztosít majd a révátkelőn. Ennek a beruházásnak köszönhetően akár a csoportos és kiránduló hajózásra is lehetőség nyílik majd a jövőben, ezáltal számtalan ember szerezhet maradandó vízi élményeket Lábatlanon.

Nemrégiben újabb mérföldkőhöz érkezett a történet, hiszen Teller Péter tájékoztatása szerint a szakszerűen felújított jármű végre vízre kerülhetett és a szükséges engedélyeket is sikerült megszerezni. Ugyan a szeptember eleji kisebb árhullám és az áradó folyóval érkező, nagy mennyiségű uszadék miatt nem ajánlották a hajózást a Lábatlani Városi Napokon, de bejegyzésében azt írta, hogy a vízszint normalizálódását követően igény esetén bármikor szívesen tájékoztatást adnak a hajó közlekedésével kapcsolatban. Azt kérik az érdeklődőktől, hogy ebben a témában a [email protected] címre írjanak, illetve hozzátették: az üzemeltető tervei szerint a hajó jövőre már menetrend szerint fog közlekedni, és mindenki számára elérhetővé válik.