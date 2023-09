Közösségi oldalukon számoltak be arról a tatabányai mentősök, hogy állomásuk cicája Guszti három hét után végre újra otthon van. Posztjukból kiderült, hogy rengetegen írtak nekik, de egyik esetben sem Guszti volt a talált cica. Már kezdték feladnia reményt, amikor szerdán üzenetet kaptak.

– A fotó és a videók alapján felismertük a kis bundásunkat. A megtalálók el is hozták az állomásra nekünk. Azóta elfoglalta az őt megillető helyet az állomáson. Köszönjük mindenki részvételét a megosztásban, keresésben. Köszönjük Pertl Andrea és családja segítségét – írták posztjukban a mentősök.

Úgy tudjuk, hogy a cicát Felsőgallán találták meg. Vagyis a kandúr mintegy 10 kilométerre kóborolt dózsakerti otthonától, és atervek szerint hamarosan chipet is kap, hogy ha legközelebb nagy kalandba vágna, akkor is azonosítható legyen. A cicus egyébként azután, hogy csütörtök reggel is jóllakatták a mentőállomáson, felfedezőútra indult a környéken, de dél körül ismét hazatért.