Pontosan egy éve, szeptember végén került ki a zárva tábla a Csobbanó uszoda bejáratára. Ettől a naptól kezdve fűtési költségei 19-szeresére emelkedtek volna, amelyet a városnak lehetetlen volt kigazdálkodni. A nem működő uszoda fenntartása az idei évben így is 25 millió forintos kiadást jelent, mert karbantartani, minimális mértékben fűteni kell azért, hogy ne menjen tönkre. Az oroszlany.hu cikke szerint és számítások alapján az uszoda megnyitása, üzemeltetése a jelenlegi energiaárak mellett 210-220 millió forintba került volna az idei évben. Ezt a többletköltséget a jegyárakban nem lehet érvényesíteni.

A helyi honlap információi szerint a város lakói az elmúlt egy évben többször is kikérték maguknak, miért nem nyit ki az uszoda. Ezért augusztus 10-én az önkormányzat levélben fordult a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárához, dr. Schmidt Ádámhoz. A levél részletesen tartalmazta az energiaválság hatását a városra, és az önkormányzat azonnali válságkezelési intézkedéseit, kiemelve az uszoda működtetésének magas költségét és ezáltal a bezárás okait. A levél egyben állami támogatás iránti kérelem is volt, hogy a járás egyetlen uszodáját, és annak szolgáltatásait az iskolai csoportok és a helyiek számára is biztosítani tudja a város.