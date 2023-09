Az osztálytalálkozóknak mindig is volt egyfajta különös varázsa, hiszen ötévente olyanokkal is találkozhattunk, akikkel utoljára talán még a matekórán reszkettünk együtt. Ám, ahogy múlnak az évek, ezek az osztálytalálkozók elszaporodnak, hiszen ki tudja, hogy egy 40-50 éves összejövetelre ki tud még elmenni. A „felső tatai” 1. számú Fazekas utcai Általános Iskola diákjai is egyre gyakrabban szerveznek találkozót. Legutóbb például a 63 éveset. És ez volt az elmúlt esztendőkben immáron a harmadik. A most szeptemberi „randin” 19-en részt úgy, hogy a „fiúk” voltak többen, 11:8-ra „nyertek”.

A találkozó színhelye a környékbeliek közül sokak számára volt ismerős: a Kocsi utca, a tangazdaság és az egykori gépállomás által határolt terület volt az örökifjak gyerekkori birodalma. A „lányok” sütivel érkeztek, a fiúk jóféle itókákkal. A finomságok elfogyasztását a nosztalgiázás követte, majd a közös nótázás. Nem véletlen, hogy mindenki jól érezte magát, így búcsúzáskor el is hangzott: Jövőre ugyanitt veletek!