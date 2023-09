A honvedelem.hu számolt be arról, hogy a toborzás hatására rekordszámú újonc kezdte meg kiképzését a Magyar Honvédségben szeptemberben: két nap alatt 506-an vonultak be. Az „Embert a Vasra” kampány meglehetősen felkeltette a katonalét iránti érdeklődést, de nem csak Hódmezővásárhelyre jelentkeztek nagy számban, hanem más alakulatokhoz, köztük a szintén most felálló kaposvári lövészzászlóaljhoz és tartalékos katonának is. Sokan választották továbbá a plusz felvételi pontokat érő Önkéntes Katonai Szolgálatot is.

Mint írták: legtöbben a Lynx-zászlóaljba jelentkeztek. Már a program augusztus 11-ei bejelentését követő pár napban megnövekedett az iranyasereg.hu oldalon keresztül regisztráló érdeklődők száma. A toborzóirodákban is jelentősen megnőtt a forgalom. Mindemellett országszerte számos rendezvényen népszerűsítették a toborzók a Lynx-zászlóaljat és valamennyi katonai képzési és szolgálatvállalási lehetőséget.

A toborzók bíztak benne, hogy a Magyar Honvédség „Hiúza”, a világ egyik legmodernebb harcjárműve, és a nagy felelősséggel járó feladatok teljesítésének kompenzálására ígért kiemelt, havi bruttó 737 ezer forintos illetmény felkelti a civil lakosság érdeklődését.