A felhívás szerint a dokumentumot a helyi közösségek közreműködése által, illetve azok segítségével szeretnék összeállítani, mely a csolnoki értékekre és értékrendekre épülne. Az érintettektől először azt kérdezik meg, hogy miért költöztek a községbe, vagy miért szeretnek ott élni, de a válaszolók többek között azt is kifejthetik, hogy mi a legjelentősebb problémájuk Csolnokkal kapcsolatban.

Egyébként arról is lehet nyilatkozni, hogy ki milyen célra használja a kertjét, valamint hogy a településen élők jellemzően a falun belül milyen közlekedési módot szoktak választani. Idén nem ez az első olyan lehetőség, amikor is a lakosok kifejthetik álláspontjaikat, javaslataikat, mivel hónapokkal korábban a képviselő-testület által a településrendezési eszközökkel kapcsolatos felülvizsgálat tervezésekor is közölhették véleményeiket.