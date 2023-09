Mint azt korábban megírtuk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a „Közlekedésfejlesztés Komárom-Esztergom megyében III.” című 1,196 milliárd forintos projekt részeként végzi el a Topolyka-patak hídja előtti kanyartól egészen a Szabadság téri kereszteződésig tartó mintegy 2 kilométeres szakasz felújítását.

A munkálatok egy ideig jól haladtak – az elöregedett aszfaltréteg felmarását követően rövid időn belül kiegyenlítő aszfaltréteggel látták el az utat, az alsó patakhíd megújult, megépültek az új buszmegállók is és a Szabadság térnél is lerakták az új szegélyköveket – majd a felső, a település helységtáblájához közeli másik hídnál megakadt a projekt.

Farkas Krisztina polgármester most közölte, hogy az említett helyszín a teljes hídszerkezet cseréje miatt lép életbe az útzár, a korlátozásra pedig előre nem látható műszaki probléma miatt van szükség. Hangsúlyozta, hogy a TSZ major továbbra is megközelíthető marad majd az alsó bekötőútról, de a faluba nem lehet majd eljutni. A község vezetője hangsúlyozta: október 15-ig csak a felső, Jószerencsét utcai be- és kihajtó lesz használható. Azt kéri a lakosságtól, hogy tájékoztassák az ideiglenes változásról a hozzájuk érkező látogatókat is.