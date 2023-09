Vadveszély

Ha még éjszaka, teljes sötétségben indul útnak az ember a Magas-Tátrába, akkor többnyire az út felét még homályban kell megtennie. Így volt ez nyolcfős csapatunk esetében is: amellett, hogy jobban koncentrálnunk kellett az utak vonalvezetéseire, több vad is úgy gondolta, hogy éppen pont az élen haladó kocsink előtt kell átszaladnia. Volt, hogy az út szélén álló őz miatt kellett satuféket nyomni, de egy nagyívű kanyar után az úttest közepén ülő róka miatt is pillanatok alatt töredékére csökkentettük a sebességünket. Egyébként menet közben hullócsillagot is láttunk, hajnalban Korpona környékén sűrű ködbe is belefutottunk, a napfelkelte pedig gyönyörű volt.