Második napirendi pontként tárgyalták a Tulipános Házzal kapcsolatos napirendet. Mint Szücsné Posztovics Ilona ismertette: igazságügyi műszaki ellenőr vizsgálta át a korábbi kivitelezési- és munkavégzési dokumentációt, az általa összeállított elemzés alapot ad a korábbi műszaki ellenőrrel és kivitelezővel szembeni jogi fellépésre, kártérítési per indítására. A polgármester képviselői kérdésre válaszolva azt mondta, a korábbi városvezetés miatt nem történt meg a meghiúsulási kötbér igényének benyújtása. Bereznai Csaba és Boda Bánk László (Mi Hazánk) is arra emlékeztette a városvezetőt, hogy a beruházás megvalósult, így nem beruházási, hanem késedelmi kötbért lehet és kell is követelni, aminek benyújtását évek óta kérik hiába a Szücsné Posztovics Ilona polgármestertől.

Emlékeztettek arra, hogy háromszázmillió forint körüli, a szerződésben pontosan nevesített összegről van szó. A közgyűlés végül egyhangúlag úgy döntött, hogy kártérítési jogi eljárást indít a Tulipános Ház turisztikai célú felújítását végző kivitelezővel szemben, azonban a projekt műszaki ellenőrével szemben nem indít eljárást az önkormányzat.