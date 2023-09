A spanyolok igen barátságosak és közvetlenek. Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy múlt héten Torrevieja híres piacát keresve két helyi hölgyet szólítottunk meg útbaigazítás gyanánt. Nagyon kedvesen a segítségünkre siettek, oly’ annyira, hogy mivel ők is odatartanak, eljönnek velünk. A hölgyek banyatankjukkal már ugrottak is be a hátsó ülésre, mit sem törődve a törülköző, sportcipő és egyéb holmikkal. A felfújt sárga gumimatracot pedig éppen csak ki tudtuk kapni, de nem úgy tűnt, mintha zavarta volna őket, ha ott van. Nagy nehezen leengedés nélkül betuszkoltuk a csomagtartóba, így indulhattunk felfedezni a szinte véget nem érő utcán elterülő piacot.