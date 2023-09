Bringára fel

A Vértes Agorája számolt be a Bicón Által-ér(sz) nevű programról, amely számos érdekességet és kikapcsolódást tartogat az érdeklődők számára. Mint írták, péntek kora reggeltől estig, Tatabányán, a Megyeháza téren és az Által-ér menti kerékpárút több, tatabányai pontján várják az embereket. Lesz bringás reggeli, Által-ér menti kincskeresés, velocipéd, teremkerékpáros bemutató, biciklis ügyességi mobilpálya, digitális bringaverseny, közlekedésbiztonsági kvíz, bicikli szerviz és még sok más izgalmas és tartalmas bemutató.

Sördélután

Mi is esne jobban az mint egy jó hideg sörrel indítani a hétvégét. A tatai Német Nemzetiségi Múzeum erre meg is adja a lehetőség, ugyanis szeptember 22-én pénteken 17 órától sördélutánt rendez. 19 órától a Die Lausbuben zenélése mellett bál is kezdődik.

Autómentes nap Tatabányán

Tatabányán az autómentes nap keretében pénteken 17 órától bringás felvonulást tartanak, amely a Vértes Agorája elől indul. A felvonulás várhatóan háromnegyed órát vesz majd igénybe, amely után a résztvevők között értékes nyereményeket is sorsolnak majd a szervezők.

Kézműves délután

Pénteken a kreatív gyerekeké lesz a főszerep a kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárban. Kézműves délutánt tartanak, ahol festenek, ragasztanak, csocsóznak majd. A szervezők kérnek mindenkit, hogy festék, tempera és ragasztóbarát ruhába menjenek. A program délután 16 órától kezdődik.

Hídfutás

Az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület valamint a Városi Művelődési Központ Párkány szervezésében most szombaton rendezik meg a Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglást. Az indulók 4 kilométeres távot tesznek meg. Nevezni még a verseny napján 9 óra 30 perctől 11 óra 30 percig lehetséges.

Lecsófesztivál

Ez a hétvége sem maradhat főzős program nélkül. Szombaton rendezik Esztergomban a lecsófesztivált, ahol lecsófőzés, tánc és fitnesz bemutatók, rögbi mérkőzések és retro party várja a látogatókat. A részvétel az eseményen ingyenes.

Egzotikus állatok lepik el Dorogot

Szombaton a József Attila Művelődési Házban tartanak Tarantula Expot. A program keretében különféle pókok, rovarok és hüllők érkeznek Dorogra. A program délelőtt 10 órától délután 18 óráig tart majd.

Vasárnap is futás

Vasárnap sem marad futás nélkül Esztergom, ugyanis ekkor rendezik meg az Esztergom Félmaratont. A 21 kilométeres táv szintideje 2 óra 55 perc.