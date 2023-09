Az oroszlányi Digitális Tudásközpont tavaly június 10-én nyitotta meg kapuit a tudás, új ismeretek megszerzésének lehetőségét biztosítva a fiatalok részére. Az eltelt hónapokban több iskolai csoport, a helyi munkáltatók gyermekei, valamint civilek is megismerkedhettek a XXI. századi technikával akár egy-egy látogatás alkalmával, de a nyári szünetben is több tematikus tábort szerveztek. Az érdeklődők megismerkedhettek a programozás, a digitális történetmesélés világával, és a digitális eszközök használatával is.

Az idei tanévre is számos lehetőséget nyújtanak oktatási intézmények, iskolai csoportok számára. Lehetőség van rendszeres foglalkozásokra, a Maker's Red Box tananyagaira épülő szakkörökre, digitális kultúra tantárgy lebonyolítására, pályaorientációs foglalkozásokra és versenyek felkészítésre.