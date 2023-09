Iskolaátadóval indult a tanév a Dunaalmási Csokonai Általános Iskolában. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a Tatabányai Tankerületi Központ sikeres Magyar Falu Program pályázatának köszönhetően jelentős mértékű beruházás valósulhatott meg közel 55 millió forint vissza nem térítendő kormányzati támogatási forrásból. Az ünnepségen dr. Kancz Csaba, a vármegye főispánja köszöntötte a vendégeket, pedagógusokat és a diákokat. Az iskola épülete egyébként 1964-ben épült négy tantermes típusiskolaként.

– Nagy öröm egy ilyen kis településre is eljönni, ilyen szép alkalommal. A kisiskolák erőssége szerintem abban is rejlik, hogy a szülők és a gyerekek itt mind ismerik egymást, ez egy összetartó közösség, aminek teljesen más a hangulata, mint egy nagyobb városi intézménynek. Köszönöm a tankerületnek és a tantestületnek is a munkát, aminek köszönhetően ma egy megújult iskolában kezdhetik a diákok a tanévet – mondta a főispán, aki azt tanácsolta a gyerekeknek, hogy bár nagyon fontos a tanulás, azért mellette legyen idejük a közös programokra, barátokra is és gyűjtsenek nyár után is sok-sok új élményt.