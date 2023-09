Visszatér a retró hétvégék egyik legnépszerűbb attrakciója, a legendás 424-es gőzmozdony is. Ezúttal szombaton és vasárnap is közlekedik expresszvonatként: reggel Budapest-Keletiből Veszprémbe, napközben Veszprém és Székesfehérvár között oda-vissza, este pedig Veszprémből Budapestre. A mozdony két különböző szerelvényt továbbít a hétvége során. Az egyik egy ”vegyes szerelvény” lesz, melyben az olajzöld színű WLS 052 1. osztályú és SR 404 bisztrókocsi mellett 4 vékonycsíkos fülkés Rába-kocsi is közlekedik majd.

Az idén 40 éves Púpos

Forrás: MÁV-START

A másik egy ”telikék szerelvény” lesz, amiben a retró festésű Ap 19-05 mellett 3 Bhv és egy BDbh idézi fel a 70-es és 80-as évek eleji vasút hangulatát. Az expresszvonatok általános díjszabás mellett vehetők igénybe, helyjegy váltása kötelező. Nem árt azt sem tudni, hogy október 28-29-én is lesz retró hétvége, akkor a Budapest–Esztergom–Komárom útvonalon közlekedik majd nosztalgia szerelvény.