Az esős idő sem jelentett akadályt a Kemence Egyesületnek, egy támogató által felajánlott sátor segítségével ugyanis fedett helyet tudtak biztosítani a családi nap résztvevőinek. Schmelcz Gézáné, az egyesület vezetője elmondta, sokan érdeklődtek tőlük arról, hogy a rossz idő ellenére is megrendezik-e az eseményt. Ennek érdekében közösségi oldalukon videót tettek közzé, amelyet több mint 13 ezren láttak már, mutatva, milyen fontos a környékbeliek számára ez az esemény. Arról is beszélt, hálás kollégái egész éves munkájáért, hiszen nélkülük ez a program sem valósulhatott volna meg, emellett pedig a farmot is mindig rendben tartják.

Dr. Molnár Attila polgármester is köszöntötte a résztvevőket, és köszönetet mondott azoknak, akik sokat tesznek a közösségért, a városrészért.