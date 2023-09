Szakmai találkozót szerveztek a régió bentlakásos pszichiátriai intézményei munkatársainak, de a szlovákiai Nyitra és Nagyszombat megyéből is jöttek érdeklődő kollégák. A konferenciát immár hatodik alkalommal rendezték meg, ahol a magyarországi szakmai élet legkiválóbb előadóit hallgathatták meg az érdeklődők. A keddi eseményt Tatán, az Új Kajakházban tartották, ahol nem maradt szék üresen. A konferenciát Süttő Erika a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Komárom-Esztergom Vármegyei Kirendeltség igazgatója nyitotta meg.

– Ez már a hatodik alkalom, hogy megszerveztük a konferenciát. A helyszín változatlan, az előadók közül is van, aki visszatérő, de igyekszünk mindig az aktualitásokhoz igazodóan új szakembereket is meghívni. Olyan témák kerültek itt napirendre, ami kapcsolódik a pszichiátria területeihez, egyrészről egészségügyi vonatkozásban, másrészről a szociális terület részéről. Én nagyon jónak tartom, hogy ilyen jó az együttműködés – mondta az igazgató, aki hozzátette, hogy a szűkebb pszichiátriai témákon túl hallhattak előadást a résztvevők az egészségműveltségről, a betegekkel, lakókkal való kommunikációról, de minden évben visszatérő téma a kedélybetegségek is.

– A konferencia végső célja, hogy a pszichiátriai betegek ellátása során olyan tudással felvértezve dolgozzanak a kollégák, ami egy magasabb színvonalú ellátást ad – szögezte le az igazgató.

A konferencián többek között Dr. Pilling János, a SOTE Magatartástudományi Intézet docense az előadásában arról is beszélt, hogy saját gondolataink korlátjaiban élünk. A nehézségek ugyanis az élet természetes részei, nem tudunk elbújni előlük. A fontos, hogy ha nehéz helyzetben vagyunk ne probléma központúan gondolkodjunk. Ne az legyen a fókuszban, hogy mi a baj, ki tehet róla, hanem arra koncentráljunk, hogyan oldjuk meg.

Dr. Bensó Beáta addiktológus pedig az egyik súlyos kedélybetegségről, a kényszerevésről beszélt, amiből egy 12 lépéses program segíthet meggyógyulni.