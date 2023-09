Elhunyt Gombás József, a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesét. Haláláról Tata közösségi oldalán számoltak be.

Mint írták: Gombás József 1950. január 13-án született Tatán. Gyermekkorát Vértesszőlősön töltötte, középiskolába az Eötvös József Gimnáziumba járt, majd Pécsen szerzett gépészmérnöki diplomát. Első munkahelye a tatai cserépgyár volt, ahonnan az útja az almásfüzitői timföldgyárba vezetett. Néhány évvel később Tatabányára ment dolgozni a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetbe, mint robbantásvezető mérnök. Ezekben az években szerezte meg Veszprémben a második műszaki diplomáját, mely nagyban segítette további szakmai pályafutását. 1977-ben kötött házasságot korábbi gimnáziumi osztálytársával, Körmendi Judittal, közös életüket Tatán kezdték meg, házasságukból egy gyermekük született.

Gombás József 2019. október 13-tól haláláig a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselője volt. A választáson a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület jelöltjeként indult, és az október 30-án megalakult Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként, majd 2022. szeptember 26-tól elnökhelyetteseként képviselte a tatai lengyel közösség érdekeit. Feleségének köszönhetően, egy több évtizedes barátságon keresztül ismerkedett meg a lengyel kultúrával. Megtanulta a nyelvet, és a helyi lengyel közösség aktív tagjaként ismereteit a lengyel nemzetiségi történelmi megemlékezések és összejövetelek alkalmával szívesen osztotta meg másokkal.

Szívén viselte Tata és a lengyelországi Pinczów közötti testvérvárosi kapcsolatot is. 2022. augusztusában, a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében ő vezette a pinczówi Aratónapra meghívott tatai delegációt. Az idei év tavaszán az ő kezdeményezésére nyújtott be városunk önkormányzata pályázatot a Waclaw Felczak Alapítványhoz egy pinczówi kapcsolatépítő munkalátogatás megvalósítására, majd a pályázati támogatást nyert projekt keretében maga is részt vett a lengyelországi testvérvárosi látogatáson, ahol nyelvtudásával segítette a tárgyalások, megbeszélések lebonyolítását. Betegségéből részben felépülve augusztus 4-én ő is ott volt a 40. Minimaratonra érkező lengyel futók fogadásán.