Radics Gábor úgy fogalmazott, az élet igazolta, érdemes volt a koronavírus-járvány ideje alatt belevágni ebbe a vállalkozásba, hiszen a szakma is elismerte tevékenységüket.

Négy pályamunkát adtak be a megmérettetésre. A Zöld Komárom átfogó városmarketing projektet, amelynek keretében egyebek mellett zöld applikációt és kiadványt készítettek, valamint a Szent Pál-szigeten tanösvényt alakítottak ki. A program bővítését is tervezik, szeretnének hetente túrákat rendezni, több helyszínen, illetve további információs táblákat is kihelyeznének. A második pályamunka a KomGasztro volt, amely sorozatban Sági Szilárd gasztrokibic és Proczeller Tamás ajánlották az érdeklődők figyelmébe a komáromi éttermeket.

Elismerést érdemelt ki a város kommunikációs tere, valamint az Év fagylaltja verseny marketing megoldásai is.