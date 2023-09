Ám motivációra, célokra harminc felett is szükség van, azért, hogy a szürke hétköznapokból kiragadva új lendületre kapjunk. Hónapokkal ezelőtt több barátommal eldöntöttük, felmegyünk az egyik ismert szlovák hegycsúcsra. Persze, tudtam, hogy a sikert nem adják könnyen és azt is, hogy alaposan fel kell készülni a magashegységi terepre. Kerékpár, úszás, kisebb kirándulások formájában merült ki az edzés, és még az utazás előtti utolsó napokban is rendkívül pesszimistán álltam a túrához. Eközben tapasztaltam, hogy a felkészülés másoknak teljesen mást, szinte nulla mozgást és az esztelen pénzszórást, vásárlást jelenti. Negyedmillió forintért megvett temérdek táplálékkiegészítő, energiazselé, zsírégető, fehérjeszelet és teljesítményfokozó mellett vadonatúj túrabotok, bakancs és ruházat került a csomagba. Én viszont megelégedtem néhány tarjás szendviccsel, izotóniás itallal, egy új túrabakanccsal és a legolcsóbb túrabottal, hisz azt vallom, hogy hiába a puccos körítés, ha nincs mögötte tartalom. A célom, ha nehezen is, de sikerült és egy fontos dologra ráirányította a figyelmet: sose viseljünk nagyobb mellényt annál, mint amit ránk szabtak.