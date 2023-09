„Aki munkát keres, az talál” – hangzott el egyszer egy állásbörzén ez a kijelentés, mellyel azért vitatkozhatnánk, de vármegyénk tekintetében abszolút jogos a meglátás. Mivel iparosodott térségnek számítunk, számos kisebb-nagyobb vállalat székel nálunk, így relatíve jóval nagyobb a választási lehetőség munkahely szempontjából, mint mondjuk az Alföldön.

A KSH előző esztendőt összegző kiadványa a munkanélküliség témakörének is szentel néhány oldalt. Megtudhatjuk, hogy a legfeljebb alapfokú végzettségűek munkanélkülisége tovább romlott 2022-ben, ezzel szemben a közép- és felsőfokú végzettségű személyeké pedig mérséklődött az előző évihez képest. A statisztikák arra is rámutatnak, hogy 2022-ben a legalább egy éve munkanélküliek aránya, illetve az álláskereséssel töltött idő hossza is nőtt 2021-hez képest, ugyanakkor az utóbbi érték továbbra is kisebb volt a 2019-ben mért adatnál.

Az évkönyvet lapozgatva azt is olvashatjuk, hogy a 15-64 éves korosztályok esetében tavaly a vármegyék többségében javult a munkaerőpiaci helyzet: 2022-ben a fővárosban és a Vas, illetve Békés vármegyék kivételével mindenhol nőtt a foglalkoztatottság: a budapesti 79,4 százalékos érték a legjobb, Komárom-Esztergom vármegye a 77,0 százalékos értékkel kifejezetten előkelő helyet foglal el a listán, a legalacsonyabb foglalkoztatási arányt Somogyban mérték, ahol 67,5 százalék volt.

A munkanélküliségi ráta Veszprém vármegyében volt a legkisebb (1,2 százalék), Komárom-Esztergom vármegye az 1,5 százalékos értékével a lista második helyén állt 2022-ben. Érdekesség, hogy míg 2009-ben mintegy 11.300, 2016-ban 5300, addig 2022-ben mintegy 2200 személyt tartottak munkanélküliként nyilván szűkebb hazánkban.

Bár a kiadványban nem szerepel, de a KSH oldalán témakörönként különböző adattáblákra is rákereshetünk. Vannak alapos feljegyzések a nyilvántartott álláskeresők számával kapcsolatban is, mely évről évre jelentősen csökken vármegyénkben: míg 2011-ben 12.929 fő, addig 2022-ben csak 4477 személy működött együtt a munkaügyi hatósággal a reménybeli elhelyezkedés érdekében.

Csökkent a munkanélküliek száma

A Magyarország 2022 nevű kiadványban megírták, hogy 2020-ban a pandémia munkaerőpiacra gyakorolt negatív hatása miatt az új munkanélküliek aránya ideiglenesen megnőtt, így a tartósan munkanélküliek aránya és az álláskereséssel töltött átlagos idő is csökkent. Ehhez képest 2021-től a munkaerőpiac visszarendeződésével mindkét mutató értéke magasabb lett, és 2022-ben a tartósan munkanélküliek aránya a 15–64 éves népességen belül az előző évihez képest 3,0 százalékponttal, 34,5 százalékra, a munkanélküliség átlagos időtartama 1,0 hónappal, 9,4 hónapra nőtt. Egyébként az interneten elérhető adatsor szerint 2009-ben mintegy 417.400, addig 2022-ben mintegy 176.300 fő volt a munkanélküliek száma itthon.