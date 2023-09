Horváth Gyula, a város volt sporttanácsnoka arra hívta fel a figyelmet, itt nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos, és aki részt vesz ezen a paralimpián, azok mind aranyérmet érdemelnek. Czibor Zoltánra, az Aranycsapat tagjára is emlékezett, akiről a máltais paralimpia a nevét is kapta. Mint mondta, Czibor Zoltán csodálatos, igazi keresztény ember volt, akit végtelenül tisztelt és szeretett.

Dr. Molnár Attila polgármester bejelentette, jut forrás a város további fejlesztésére is. Régi ígéretüket is valóra tudják váltani, miszerint az intézmény előtt parkolót alakítanak ki, hiszen rengetegen jönnek erre a máltaisokhoz, illetve a szomszédos Szőnyi Színes Óvodába is autóval. A beruházás értéke tízmillió forint lesz, a munkálatokba nemsokára bele is fognak.