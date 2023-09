Hernádi Ádám a rövid tájékoztatóban elmonda, hogy a korábban megkezdett temetőfelújítási program idén is folytatódik, így Pilisszentléleken a ravatalozó újul meg a munkálatok révén. A polgármester hozzátette, hogy a szentgyörgymezői temetőben – egy régi adósságot törlesztve – a vizesblokkot újítják fel.

A posztban szó esett még a kertvárosi temetőről is, ahol az ingatlan kerítésének hiányzó elemeit pótolják, illetve a Belvárosi Temetőről szólva Hernádi Ádám elmondta, hogy ott az urnafal fölötti féltető tervezése kezdődik meg. A polgármester arról is beszélt a videóban, hogy vállalásuknak megfelelően a következő években is folytatni fogják az esztergomi fenntartású temetők fejlesztését és megújítását.