Továbbra is rendszeres a keresőkutyák képzése Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél. A közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy a közelmúltban is tréningeztek a négylábú tagjaik az erdőben. Mint írták: gyakorlás és a tanulás soha nem áll meg a nagy melegek ellenére sem.

– Mi sem választhatunk, hogy milyen időjárásban kell segítenünk, ha jön a felkérés. Kutyáink folyamatosan fejlődnek, egyre nehezebb és bonyolultabb feladatokat oldanak meg. Mentőkutya tanoncok és vezetőik is folyamatosan tanulnak, és egyre ügyesebbek lesznek, tréningről-tréningre végig motiváltan és egyre magabiztosabban követik a szagnyomot. Sokszor előfordult már, hogy az eltűnt személy átkelt vízmosáson vagy patakon. Ilyenkor a víz miatt kicsit másabbul terjednek az illatanyagok fontos emiatt ezt is gyakorolni, ezért tegnap egy vízen átkelési szituációs gyakorlatot tartottunk, amiből ismét sokat tanultak a kutyák és vezetőik is – magyarázták a posztjukban, amiben külön megköszönték az önkénteseknek a segítséget.

– Nagy segítség nekünk az új és lelkes bújó csapat, akiknek ezúton is köszönjük a sok ránk szánt időt és energiát – tették hozzá.