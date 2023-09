Most már nemcsak látni és hallani, hanem olvasni is lehet A 13-as cella grófnőjét Forgács József jóvoltából. Az igényes, fotókkal gazdagon illusztrált kiadvány elérhető a majki látogatóközpontban, de az oroszlányi könyvesbolt polcain is hever belőle jó néhány példány.

A helytörténeti kutatásokat is végző egykori oroszlányi médiamunkással a mű előzményeiről is beszélgettünk a Kemma-podcastben. Szó esett továbbá a kamalduli remeteség legendáiról és újabb készülő filmjéről, a Piros ruhás lányról is, ami a Kocsedó rabtábor idejében játszódik.

