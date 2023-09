Az ország- és vármegyebérletek bevezetésekor joggal merült fel a kérdés, hogy vajon Esztergom közigazgatásán belül is elfogadják-e azokat a helyi járatokon, létrejön-e az országban már több helyen bevezetett „teljes tarifaközösség”. Erre végül szeptember elején nyílt lehetőség: az iho.hu megírta, hogy az esztergomi helyi közlekedésben résztvevő járműveken van egy, az ország- és vármegyebérletek érvényesítésére szolgáló készülék, amellyel ugyanúgy le kell olvastatni a bérleteket, mint a helyközi járatokon. Emellett pedig azt a személyazonosító igazolványt is be kell mutatniuk az utasoknak, melynek számát megadták a bérletvásárláskor.