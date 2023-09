Azon túl, hogy már a rendszerváltás óta egy régi álom egy esztergomi McDonald’s, illetve, hogy már az előző ciklusban is felvetődött annak létesítése, 2021 novemberében adtunk hírt arról, hogy előkészítették a királyvárosban építendő Meki épületének terveiről szóló szerződést.

Az azóta eltelt időben az is kiderült, hogy a gyorsétteremlánc és Esztergom végül a Simor János utcában korábban működött buszpályaudvar területén valósítja meg a beruházást. Emellett hír volt az elmúlt években az is, amikor már látványterveken lehetett megcsodálni, hogy miként fog festeni az esztergomi McDonald’s étterem épülete és környéke, valamint legutóbb a szeptember 6-ai „első kapavágásról” számoltunk be.