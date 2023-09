Látványos és benzingőzös felvonulással kezdődött a település őszköszöntő fesztiválja: 35 motor járta végig az evangélikus templom és a faluház közötti útszakaszt. Jöttek kétkeréken a környező településekről: Tatabányáról, Oroszlányból és Székesfehérvárról is, no meg persze a házigazdák, a szákszendiek is képviseltették magukat. A teljesség igénye nélkül volt Cruiser, Yamaha, Honda, BMW és Kawasaki is, túra, valamint chopper motorok is érkeztek szép számmal a falubeliek legnagyobb örömére.

Az idei volt a második alkalom, hogy a motorosok nyitották a fesztivált, de Barota Róbert reményei szerint nem is az utolsó. A programelem főszervezője, aki egyben önkormányzati képviselő is, elmondta, a nagy érdeklődés miatt már most megkapták a 2024-es szóbeli meghívót a motorosok.

Ezt követte a hivatalos megnyitó. Papp Attila Csaba polgármester mindenkinek jó szórakozást kívánt, de egy fontos és aktuális beruházásról is szólt, mielőtt még ünneplő útjára engedte volna a szákszendi tömeget.

– Az önkormányzat 3,5 millió forintot fordított a hivatal mögötti játszótér felújítására. Nagy örömömre szolgál, hogy átadhatom a korszerű hintát, csúszdát és mászófalat, továbbá a homokozót is az apróságoknak, amelyet a mai naptól kezdve hivatalosan is birtokba vehetnek a gyerekek – mondta.

A bölcsőde jótékonysági vásárt tartott: palacsintával és gyümölcssalátával készültek a sátorban. Klestenitzné Beke Ildikó, az intézmény szakmai vezetője és kisgyermek nevelője elmondta, ez már a harmadik alakalom, hogy egy Down-szindrómás kisfiú további gyógykezelésére, valamint fejlesztő játékaira gyűjtenek és nagyon bízik a közösség összetartó erejében.