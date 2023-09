A jelenlévőket először Beró László polgármester köszöntötte, aki elmondta, több mint 140 millió forintból újulhat meg a Széchenyi Terv Plusz Területi Operatív Program keretében a sportház. A pályázat részeként hőszigetelik a homlokzatot, a lábazatot és a lapostetőt, valamint kicserélik a radiátorokat és elektronikus, fordulatszám szabályozású szivattyút építenek be. Megújul a villamoshálózat, illetve napelemes rendszert telepítenek.

Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke az eseményen arról beszélt, nagy öröm, amikor a térség településein egy-egy induló fejlesztést jelenthetnek be. Lencse Balázs, az Almásfüzitői Sport Club elnöke azt hangsúlyozta, nagy mérföldkő ez a klub és a település életében. Mint fogalmazott, Almásfüzitő rendkívüli sikereket tudhat magáénak a sport területén. Bár a hatvanas-hetvenes évek szenzációs eredményeit még nem tudták felülmúlni, igyekeznek hozzájárulni a település hírnevének öregbítéséhez. Az elmúlt évek nehézségei ellenére tovább tudtak működni és a létszámukat is gyarapítani tudták. Büszkék arra, hogy nem csak helyi, hanem országos szinten is ismerik a települést.

A sportklub nevében többeket köszöntöttek, köztük Dékány Imrét, a legidősebb alapítójukat.

Molnárné dr. Taár Izabella, a járási hivatal vezetője nyitotta meg a hetvenöt éve alapított egyesület életéről nyílt kiállítást. Felidézte, hogy a timföldgyár működése alatt virágzott a sportélet Almásfüzitőn. A helyi női röplabdacsapat harminckét évig játszott NBI-es szinten, többször rendeztek nemzetközi tornákat is.

A megnyitót követően a vendégek megtekintették a kiállítást, amelyek között emléktárgyak, sporteszközök, zászlók, mezek, régi cikkek és fotók is helyet kaptak. A rendezvény állófogadással, és vidám beszélgetéssel zárult, amelynek során a régi szép emlékek kerültek szóba.