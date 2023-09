Beró László polgármester nyitotta meg a hagyományos rendezvényt, majd a Sün Balázs Óvoda apróságai adtak műsort a közönségnek. A szervezők különleges előadással is készültek. A nyáron Azaumban táborozó gyerekek a Tallius és Letia című darabot mutatták be. A előadás a Monostory Erődszínházi Társulat színdarabja, amelyet Azaum ihletett, az ősbemutatót is itt tartották a színészek. Mivel az eredeti történet meglehetősen drámai, egyfajta ókori Rómeó és Júlia történet, a gyerekek kicsit finomabb verziót adtak elő.