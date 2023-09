Velekei László hangsúlyozta: folytatják a Markó Iván-i örökséget, ami szerint "a közönségünkkel válik egy teljes egésszé a művészetünk", mert ez teret enged annak, hogy a táncművészetet több stílusban is kipróbálják. Fontos, hogy minőségi, ugyanakkor mégis színes előadásokat hozzanak létre - fűzte hozzá.

Elmondta, hogy október 27-én mutatják be Győrben a felújított A skarlát betű című darabot, amelyet "drámaibbá és hatásosabbá" tettek. December 12-én a Müpában a Budafoki Dohnányi Zenekarral a Planéták című előadást mutatják be. Győrben december 22-én a Győri Filharmonikus zenekarral egy úgynevezett minipremiert tartanak, ahol a már műsoron lévő Passage és a Bolero című darabok mellett a Négy évszak című előadást is megismerhetik a nézők.

A Kisfaludy-teremben az Abigélt, a legkisebbek pedig A kockásfülű nyúl bemutatóját is láthatják az idei évadban. Műsoron marad az Antigoné, az Egy lépéssel közelebb, a GisL a Romance, a Movements to Stravinksky, Mimi, az Anna Kerenina, a Passage, a PianoPlays, a Bolero, a Peer Gynt, a Kippkopp és Tipptopp, a Kippkopp karácsonya, a Maszkabál, a Maszkabál 2, valamint a Max és Móric című darabok - sorolta.

Velekei László kiemelte, hogy az idei évad is izgalmas lesz, hiszen Győrön kívül fellépnek még több alkalommal a fővárosban, Pécsett, Gödöllőn, Komáromban, Romániában, Törökországban, Szerbiában, Kolumbiában és várhatóan Dél-Koreában is. Az igazgató beszélt arról is, hogy idén elindítják a Mini balett című tanfolyamot is.