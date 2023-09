Az esztergomi robbantás tragédiája az egész országot megrázta. J. L. szörnyű akciója a sajátja mellett egy rendőr életét is követelte. Az esztergomi robbantó korábbi kollégiumi társa mesélt a férfiról a Borsnak.

Mint kiderült, J. L. a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban érettségizett 1988-ban. Volt osztálytársa arról beszélt, hogy hallotta a hírekben a sokkoló történéseket, de sosem gondolta volna, hogy Laciról van szó.

– Jól emlékszem rá, hiszen négy éven át szinte állandóan együtt voltunk. A gimnázium katonai kollégiumában együtt töltöttünk négy évet, ezért mindenki mindenkiről mindent tudott − kezdte a Borsnak a régi ismerős, aki azt is elmondta, hogy társa visszahúzódó volt és mindig kerülte a bajt, így sosem volt rá panasz.

− Hatan laktunk egy szobában. Én éppen nem vele osztoztam az ideiglenes otthonomon, de a szobáink egy folyosóról nyíltak. Mint minden katonai kollégiumban, nálunk is nagy hangsúlyt fektettek a fegyelemre.

Laci akkor még minden szabályt betartott,

így például soha nem csempészett be alkoholt sem − mesélte a kolis társ.

Az osztálytárs azt is elmesélte a portálnak, hogy Laci nem volt jó tanuló, de élvezte a diákéveket. Volt, hogy néhány tárgyból szinte megbukott, majd a következő évben már közepes eredményt ért el. Az ismerős vallomásából az is kiderült, hogy senki sem jósolt fényes jövőt a férfinak.

A későbbiekben több vállalkozása is becsődölt. Panzióval, játszóházzal és masszázsszalonnal is próbálkozott, de nem járt sikerrel. A 10 évvel ezelőtti osztálytalálkozójukon Laci arról mesélt társainak, hogy nem igazán érzi jól magát a munkahelyén, ahol metróvezetőként dolgozott. Sokat veszekedett feletteseivel, végül ki is rúgták. Édesapja öngyilkossága és édesanyja halála is nagyon megviselte.

– A Facebookon mindannyian láttuk a posztjait, ezért tudtuk, ki mindenkit gyűlöl. Különös módon egy hónap múlva tartjuk a következő összejövetelünket. Biztosra veszem, hogy Laci is szóba kerül majd – mondta a volt osztálytárs.

Közösségi oldalának több bejegyzéséből az is kiderült, hogy nem bízott a bankrendszerben. Amerikában UFO-k lelövéséről is írt. Januárban olyan bejegyzést is közzétett, amiben arról írt, hogy a dolgok gyorsan kezdtek rohanni abba az irányba, aminek a vége egy kihalási eseményben fog kicsúcsosodni.