A horgászok az idő viszontagságaira is felkészültek, minden sátor mellett ott feküdtek a gumicsizmák. Szükség is volt rájuk, ugyanis több helyen is csak az iszapos sártengeren át tudtak eljutni a botokig. Ez azonban egy cseppet sem vette el a pecások kedvét.

Bár a verseny 4 napon keresztül zajlott a horgászoknak volt idejük a pihenésre. A Dunán ugyanis ritkább a kapás, naponta 1-2 alkalommal akadt valami a horogra. A helyszín sajátossága miatt a halakat is speciális módszerrel próbálták becserkészni.

A legnagyobb halat a Kőrös team fogta ki

Fotó: Kovacs Gergely

Az úgynevezett behúzós horgászat lényege, hogy először egy radarral felszerelt motorcsónakkal bemennek a folyóra, ahol a meder egyenetlenségeit figyelik meg. Ebből tudnak következtetni a halak vonulási útjára, vagy táplálkozási helyére. Ezután a négy kiválasztott helyre csónakkal viszik ki az úszókat, körülötte pedig jól beetetik a területet.

Utána már csak győzni kell türelemmel, hogy kivárják a nagy kapást, amiről egy csengő figyelmeztetett. Azért henyélni nem lehetett. A horgászok elárulták, hogy ha emelkedik a vízszint könnyen arra ébredhetnek, hogy elúsztak a drága botok. Így rendszeresen figyelik a vízállásjelentéseket is.

Egyébként a verseny a „Fogd ki és engedd vissza!” elv jegyében rendezték. Minden csapatnak kötelessége volt a halakat a mérlegelésig épségben megőrizni, majd sebfertőtlenítő használata után a bíró jelenlétében visszaengedni. Napközben a fogások után azonnal mérlegeltek. Az éjszaka kifogott halakat pedig reggel.

Szép fogásokat könyvelhetett el a csapat

Fotó: Kovacs Gergely / Forrás: beküldött

A Wildfisching csapat Győr-Moson megyéből érkezett a versenyre. Elárulták, hogy ez az első ilyen több napos verseny, amin szerencsét próbálnak, de rendszeresen járnak együtt a Dunára horgászni. A sátorozás sem idegen nekik, ha tehetik egy hosszú hétvégét is a botok mellett töltenek. Most erjesztett kukoricával és tigrismogyoróval készültek a halak számára. De elárulták, hogy az amur a cseresznyeszilvát is szereti. A folyó mellett nővő fákról belepotyogó édes gyümölcsökre hamar rákaptak a halak.

A Kemma.hu egy nagy fogásnak is szemtanúja volt, a komáromi Kuci Pecabolt csapata emelt ki egy több, mint 15 kilós pontyot a folyóból. A fiúk már a fárasztás közben küldték a kapásról az üzenetet a szervezőknek, így a kiemelés után máris mérlegre kerülhetett a hal. A fiúk kicst fáradtan, de nagyon boldogan mutatták fel zsákmányukat. Mint mondták: nem a hal fárasztásában, hanem inkább az iszapban való séta fárasztotta ki őket. Ők már a gumicsizmát a sátornál is hagyták, mezítláb küzdötték át magukat a botig, sárcsizmát hagyva lábukon az iszap. Egyébként a Kuci Peca pontya az addig kifogott legnagyobb halnak bizonyult. Azonban pár órával később, már az esti órákban egy majdnem 25 kilós amur akadt a Kőrös Carp Team horgára Süttő határában.

A tatabányai Galla Line Carp Team már régi ismerősként vett részt a négy napos horgászversenyen, ahol korábban az előkelő harmadik helyezést szerezték meg. A területet is jól ismerték, így melles csizmával felszerelkezve érkeztek. Bár a botokig kiépítettek maguknak egy stabil ösvényt az iszapon keresztül, ha be akartak szállnia a csónakba már bele kellett gázolniuk a folyóba.