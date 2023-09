Megtartották a szeptemberi testületi ülést Tatán. A város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy az ősz első ülésén egyeztettek arról a tájékoztatóról is, amely a Tatabányai Tankerületi Központ jóvoltából, a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézményekben történő ellátásáról szól. Ehhez a témához kapcsolódóan a Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézményének jövőbeni működtetéséről is szó volt a városházán.

Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt az óvoda épülete jelenleg felújítás alatt áll. A város terve szerint a gyerekek már nem is térhetnének vissza, hanem az intézményt átvenné a tankerület és speciális, gyógypedagógiai óvodaként folytathatná működését. Vagyis olyan sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek járhatnának oda, akiket nem lehet egy hagyományos óvodai csoportba integrálni.

Mint írták: a Szivárvány Óvodát érintő felvetéssel kapcsolatban a Tatabányai Tankerületi Központot is megkereste a város. Emellett pedig a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban: EGYMI) megkeresésére az önkormányzat tárgyalásokat folytatott a szakszolgálati feladataik tatai ellátására vonatkozóan. Az EGYMI képviselőjének kérése egy épület biztosítására irányult, ahol lehetőség szerint egy helyszínen biztosíthatók a munkatársak irodái, valamint szülői kérés esetén a szakszolgálati feladatok ellátása. Ezen megbeszélésen is felvetődtek a Szivárvány Óvoda épületével kapcsolatos elképzelések.