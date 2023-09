A programon elsőként Dr. Demeter Ádám, a vállalat hatóanyag-gyártásért felelős igazgató-helyettese, majd Garai Zoltán, a dorogi gyáregység főmérnöke köszöntötte a jelenlévőket. Dr. Tittmann János polgármester megköszönte, hogy betekintést nyerhetnek a gyár életébe, majd Garai Zoltán vezetésével a meghívottak bejárták a fióktelep egy részét.

A séta közben elhangzott, hogy a vállalat, egy jól megtervezett ingatlanstratégia mentén törekszik arra, hogy az elavult épületeket lebontsák, majd az így felszabaduló területeket ismét beépítsék vagy parkosítsák. Ezt igazolja, hogy az üzemek között gyönyörűen rendezett zöldfelületek találhatók. Megismerkedhettünk a jól felszerelt és korszerű létesítményi tűzoltósággal és az egység feladataival is.

Rendkívül gyorsan megfékezték a lángokat Kozár Ágota, a környezetvédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi területek vezetője a létesítményi tűzoltóság előtt kijelentette: nem várt események miatt rendkívül fontos a prevenciós tevékenység a vállalatnál. Felidézte, hogy szeptember 6-án 10:22-kor keletkezett tűz az egyik gyártóüzem tetőszerkezetén. A fióktelep létesítményi tűzoltóságának tagjai szakszerű beavatkozással tizennégy perc alatt megfékezték a tüzet. Hangsúlyozta, hogy elektromos kábelek műanyag részei és a tetőszigetelés égett, vagyis nem vegyi, illetve veszélyes anyag kapott lángra. Dr. Demeter Ádám a gyárlátogatás keretében köszönte meg a létesítményi tűzoltók példás, szakszerű helytállását, Garai Zoltán pedig a város vezetőinek, illetve a média képviselőinek a lakosság gyors tájékoztatását.

A rendezvényházban Dr. Demeter Ádám elmondta, hogy vegyészmérnöki diplomája megszerzését követően, 1995-ben a Richter Gedeon Nyrt -nél helyezkedett el kutatóként. Kutatás-fejlesztési vezetői pozíciók betöltését követően idén májustól vezeti a hatóanyag-gyártási területet. Ismertette, hogy a magyarországi központú multinacionális vállalat éves árbevétele tavaly elérte a 2 milliárd eurót, 5 világrészre kiterjed a piachálózata és nemzetközi szinten több mint tizenkétezren dolgoznak a Richternél. A cég elkötelezett abban, hogy hosszútávon elsősorban saját hatóanyag-gyártásra alapozza a gyógyszergyártást, ezért a jövőben a dorogi gyáregység jelentősége tovább nő a vállalaton belül.

Garai Zoltán elmondta, hogy ő is a vegyészmérnöki diplomája megszerzését követően, 1999-ben került a Richterhez. 2019 óta a – több, mint ezer főt foglalkoztató – dorogi gyáregység főmérnöke. Hangsúlyozta, hogy Dorog múltja szervesen összefonódik a vállalat történetével. Ismertette az elmúlt években megvalósult beruházásokat – köztük a tartályparkot, a napelemparkot és a légtechnikai rendszerek korszerűsítését – majd rátért a most zajló fejlesztésekre. A III-as portán új teherforgalmi bejárat létesül parkolókkal, sőt a rendészeti központ is oda költözik. Épül egy új laboratórium is és a jövőben lehetőség nyílik a II-es porta épületegyüttesének átalakítására is. Érdekességképpen megemlítette, hogy Dorogon készül például a közismert Panangin gyógyszer hatóanyaga is. Az előadások után kötetlen beszélgetésre és állófogadásra invitálták a vendégeket.