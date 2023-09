A délelőttön át tartó program egy több kilométeres kerékpáros, rollis felvonulással indult, majd a főtérre érve logikai-, ügyességi- és ismeretterjesztő játékok várták a kicsiket. A folytatásban fitness tornán és kerékpárversenyen mérhették le az ovisok erejüket, ügyességüket.

Az Európai Mobilitás Hete keretében tartották meg Esztergomban az Autómentes Napot. A szeptember 22-ei eseménye most is élményszámban ment, hiszen a település óvodásai egy több kilométeres úton indultak el, hogy a célállomásnak mondható főtérre megérkezzenek. A napfényes időben megtartott Széchenyi téri program elején Erős Gábor országgyűlési képviselő, Keszthelyi Nikoletta, Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár és Steindl Balázs alpolgármester fogadta a kicsiket, akik a Hermann Ottó Intézet munkatársai koordinálásában számos játékban vehettek részt.

Steindl Balázs alpolgármester is köszöntötte az esztergomi ovisokat

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

Keszthelyi Nikoletta, Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében többek között elmondta, hogy az Autómentes Nap célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a levegő tisztaságának védelme, illetve, hogy minél többen ismerjék meg a környezettudatosságról szóló ismereteket. Keszthelyi Nikoletta hozzátette: „A zöld gondolkodást nem lehet elég korán kezdeni, generációkon keresztül kell végigvinni az ezzel kapcsolatos tudást.”

A helyettes államtitkár arra is kitért beszédében, hogy az Autómentes Nap arra is felhívja a figyelmet, hogy nemcsak kormányzati feladat a levegőtisztaság és környezet védelme, hanem a civil szervezetek és a lakosság is sokat tud tenni annak érdekében, hogy tisztán őrizzük meg környezetünket, annak értékeit. A politikus kiemelte, hogy kormányzati szándék, hogy a környezeti nevelés már a legkisebb kortól elkezdődjön, ezt különféle környezeti nevelési programokon keresztül valósítja meg.

A Hermann Ottó Intézet kabalaállata egy kedves süni volt

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

Így például a „Zöld Óvoda Program” már tizenkét éve tart, és idén is új pályázatra várja a közönséget. Keszthelyi Nikoletta rámutatott, hogy az országban 2018 óta már több, mint ezer olyan intézmény működik, amely csatlakozott ehhez és a „Kölcsönkapott levegő” programhoz, melynek révén az óvodás, általános és középiskolás gyerekek a természet tiszteletét és a környezet védelmét tanulják meg.