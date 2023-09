Évforduló 1 órája

50 éves a Keménykalap és krumpliorr: ezeket a retró képeket és sztorikat te is imádni fogod

Ötven évvel ezelőtt készült az egyik legsikeresebb magyar ifjúsági sorozat, a Keménykalap és krumpliorr. Nemrégiben Berkes Gáborral, az egyik főszereplővel is beszélgettünk róla, illetve Szilágyi István színművész is nyilatkozott szerepéről tíz évvel ezelőtt a 24 Órának. Ahogy az ő Lópici Gáspárját, úgy Alfonzó Bagamérijét (aki a fagylaltját maga méri), Haumann Péter állatkert-igazgatóját és a többi szereplőt is örökre a szívébe zárta a közönség.

Körtvélyfáy Dina Körtvélyfáy Dina

Kovács Krisztián, Berkes Gábor és Szilágyi István a filmben Forrás: youtube

A film Csukás István Keménykalap és krumpliorr című műve alapján készült 1973-ban. Egy évvel később bemutatták, majd az összevágott mozifilm 45 éve, 1978. augusztus 31-én indult hódító útjára. 37 országban vetítették. Az akkori gyerekszereplők, mint például Kovács Krisztián, Berkes Gábor, Kiss Gabi, Jelisztratov Szergej mellett olyan kiválóság játszottak, mint például Alfonzó, Szilágyi István, Bánhidi László, Páger Antal, Haumann Péter, Gyenge Árpád, hogy csak néhány hatalmas színészt említsünk.

– Bejártak az iskolákba a filmes csapatok, rendezők és gyerekeket kerestek a filmekbe. Egy ilyen válogatás alkalmával találtak rám, elvittek próbafelvételre, beszéltek a szüleimmel, majd bekerültem a filmbe – emlékezett vissza a Keménykalap és krumpliorra Berkes Gábor júliusban, amikor exkluzív interjút adott a Kemma.hu-nak.

Nosztalgia képeken a Keménykalap és kumpliorr szereplői Fotók: Fotók: Fortepan/Ráday Mihály

A zenész, zeneszerző, az Első Emelet együttes billentyűse azt is elmondta, hatalmas élmény volt a már említett színészekkel együtt játszani: – Nagyon jók, igazán emberi emberek voltak. Alfonzó annyira szerette a gyerekeket, hogy a forgatási szünetekben is mindig velünk volt. Játszottunk, vagy sztorizott. Ebben a filmben a felnőtt szerepeket mind nagynevű színészek játszották, jófejek voltak. Nem úgy kezeltek minket, mint a hülye gyerekeket, akik ott lábatlankodnak. Munkatársként viszonyultak hozzánk. Türelmesek voltak, ha nem tudtuk a szöveget, segítettek – tette hozzá Berkes Gábor.

A felsorolt színészek közül többen kötődtek valamilyen formában vármegyénkhez is. Például Haumann Péter, az állatkert igazgatója gyakorta vadászott Császár környékén, Jelisztratov Szergej edzője volt az esztergomi Korompai Petrának, aki korábban snowboard versenyeken ért el szép sikereket. Dr. Ferenczy Miklósnak, Dunaalmás egykori háziorvosának Alfonzó is páciense volt. A Keménykalap és krumpliorrban plakátragasztót játszó Szilágyi István, az ország Lópici Gáspárja 1998-2016 között a győri Nemzeti Színház művésze volt, rengeteg filmet forgatott vármegyénkben is. A 24 Óra korábbi interjúiban mindig megemlítette, hogy a Keménykalap forgatása előtt Lópici Gáspár nevét meg akarták változtatni. Ő kérte, hogy maradjon, úgy érezte, ezzel a névvel garantált lesz a siker. Az sem zavarta, hogy utána az egész ország Lópici Gáspárnak hívta, és kevesen tudták, Szilágyi István néven anyakönyvezték...

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!