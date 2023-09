Pusztai Tamás, a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeum igazgatója a rendezvény hátteréről röviden arról nyilatkozott, hogy előző munkahelyén a miskolci Herman Ottó Múzeumban akkor már tíz éves hagyománya volt a Szépkorúak Akadémiájának. Mint hozzátette: A cél itt is, ami igazán ott is az, hogy szeretnénk bevonni a szépkorúakat a múzeumok életébe, ugyanis van egy generáció, akik 20-30-40 évvel ezelőtt megismerték a múzeumokat, rendszeresen jártak oda és most is érdeklődnek a világ iránt. A múzeumoknak ugyanakkor kötelessége, hogy számukra, akik frissen szeretnék tartani magukat, olyan programokat és közös tevékenységeket kínálni, ami ennek az igénynek keretet ad, mondta Pusztai Tamás.

Mint kiderült, a szépkorúakat a városi könyvtár segített meghívóval az első alkalomra megszervezni, s remélhetőleg innentől kezdve híre megy a Magyar Nemzeti Múzeum és fent említett további intézmények új kezdeményezésének.

A szeptember 12-ei alkalmon bemutatták az előadássorozatot

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

A szériáról a szervezők így fogalmaztak a közösségi oldalon: „Az érdeklődő szépkorú lakói számára találkozót szervezünk a múzeumban, a könyvtárban, vagy épp egy ásatáson. Megmutatjuk a kiállításainkat, a restaurátor műhelyt, mesélünk a napi munkánkról. Elmondjuk, melyik kollégánk mit is dolgozik, milyen problémák izgatják, mi az a felfedezés, aminek épp nagyon örül. A hallgatóság a végén még vizsgát is tehet az esztergomi múzeumi és könyvtári világ ismeretéből.”

Az akadémián való ingyenes részvétel hozadéka, hogy az ott elsajátított tudás alapján az idősek aktív segítői lehetnek a rendezvénysorozatot szorgalmazó múzeumokban, egyfajta animátori szerepet betöltve, amikor például családjuk tagjait vagy barátaikat, ismerőseiket kalauzolják majd el az egyes közgyűjteményi helyekre. A Szépkorúak Akadémiájáról további információ a fenti múzeumok honlapjain, közösségi oldalain és a [email protected] e-mailcímen kapható.