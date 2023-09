A Művészetek terén ekkor nyílik meg Hock Anikó, Nekem a világ című fotókiállítása. A kápolnánál Pfeiffer Gábor tart könyvbemutatót 16 órától, majd az Ezüstharang fuvolaegyüttes ad koncertet. 18 órakor Isvánffy Miklós művészettörténésszel beszélgetnek.

A Hegytetőn-placcon játszóházak, 18 órától pedig tábortűz várja az érdeklődőket. Lesz emellett borudvar, süti sütőverseny, fellép a Wesztergom együttes, a Vársz zenekar, a Hobbi Blues Band, a Come On Rock Band, valamint a Sonia és a Blues and Roll.