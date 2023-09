Gyönyörű, napos idő várta a tardosi nyárzáró résztvevőit. Az esemény fővédnöke a község polgármestere, Csabán Béla volt, míg a rendezői Sándor Imréné, a Tardosi Hétszínvirág Óvoda megbízott vezetője, valamint Csabán Tibor kulturális szervező voltak.

– A nyárzárót a Vörösmárvány Táncegyüttes gyermekcsoportja nyitotta meg kora délután. Természetesen volt ugráló, és légvár is, hiszen ezek nélkül ma már nincs apróságoknak szóló rendezvény. Mint a hasonló eseményeken általában, úgy itt is volt kézműves foglalkozás, melyet az óvónők tartottak. Győrfi Ilonka vállalta magára az arcfestést, a gyerekek sorban álltak a legkülönbözőbb kérésekkel, és váltak pillanatok alatt tigrissé, bohóccá, cicává vagy éppen hercegnővé. Szintén sokan várták ki a sorukat Dudó bohócnál, aki lufikat hajtogatott. De volt csillámtetoválás is – sorolta a főleg kisgyermekes családoknak szervezett programokat Csanán Tibor.

Mint azt a szervező elmondta, az önkormányzat és a Tatai Rendőrkapitányság között nagyon jó az együttműködés, és ráadásul a szervezőkkel is jó a személyes kapcsolatuk. Így a rendezvényről a zsaruk sem maradhattak ki.