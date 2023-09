A magyarok legintelligensebb 2 százalékát tömörítő Mensa HungarIQa Egyesület 2023 márciusában ünnepelhette harmincadik születésnapját. A számos hírességet sorai között tudó szervezet a jeles évforduló alkalmából országos rendezvénysorozattal, IQ-napokkal és helyszíni tesztírási lehetőséggel népszerűsíti az intelligenciát és a problémamegoldó gondolkodás fontosságát. Október 7-én Tatabányán.

Az elmúlt harminc évben a Mensa HungarIQa számos kezdeményezéssel, programmal irányította rá a figyelmet az intelligencia fontosságára. 2003-ban és 2005-ben IQ – Az ország tesztje címmel szerveztek egész estés televíziós intelligenciatesztet. A Mensa-futballválogatott 2005-ben nyerte el első világbajnoki címét, amelyet azóta újabb címvédésekkel toldott meg. A 2010-es években érettségizők és felsőoktatási hallgatók tízezrei mérhették meg intelligenciájukat a Diákhitel Központtal közösen szervezett Nagy Diák IQ-teszt révén. 2015-től pedig a magyar Balanyi Bibiána tölthette be az angliai székhelyű Mensa International elnöki tisztjét négy évig.

A Mensa HungarIQa által szervezett jubileumi IQ-napok során kvízekkel, logikai játékokkal és fejtörőkkel, az intelligencia érdekességeit bemutató előadással készülnek a szervezők az ország több megyeszékhelyén. A több hónapos sorozat egyik fontos állomása Tatabánya lesz október 7-én, szombaton. Az ünnepi eseményekről, továbbá a szervezettel, az intelligenciával kapcsolatos legérdekesebb információkról az egyesület honlapján lehet bővebbet megtudni, ahol online IQ-próbatesztet is kitölthetnek a szellemi kalandra vágyók.

A Mensa egy csaknem 145 ezer tagú nemzetközi egyesület, amelyet 1946-ban alapítottak Angliában azzal a céllal, hogy összefogja a magas intelligenciájú embereket: egyetlen tagsági kritériuma az emberek két százalékára jellemző intelligenciaszint elérése. Magyarországi szervezete az 1993. március 20-án alapított, idén jubiláló Mensa HungarIQa.

Az egyesület országos szinten működik, számos regionális Mensa-csoport tevékenykedik. A Komárom-Esztergom vármegyei helyi csoport 2003-ban alakult meg, és az utóbbi években nagyobb lendülettel szervezik a közösségi életet. Számos kulturális, tudományos és szabadidős programot szerveztek az elmúlt években, a nagyközönség fesztiválos kitelepüléseken is találkozhatott a csoporttal.

A szervezet igyekszik tudatosítani és népszerűsíteni az intelligenciát mint értéket, nem utolsósorban pedig ösztönző közeget biztosít a tagjainak. „Ahogy a mottónk is fogalmaz: a Mensa a legszínesebb szürkeállomány. A magas intelligenciájú emberek nyitottabbak, kíváncsibbak a világra és egymásra, és ez közösségteremtő erővel bír” – vallja az egyesület jelenlegi elnöke, dr. Kovács Katalin.

A szervezet sokszínűségét a tagok változatos szakmai háttere, érdeklődési köre is jellemzi: a világhírű író, Isaac Asimov a Mensa International tiszteletbeli elnöke is volt, de Mensa-tagsággal büszkélkedhet két Oscar-díjas művész: Geena Davis színésznő és Steve Martin humorista is. Hazánkban Junior Prima-díjas mérnököt, Vasarely-díjas divattervezőt, magyar válogatott futballistát is találunk a 4500 tagot számláló Mensa HungarIQa soraiban, de Vitray Tamás televíziós személyiség és Orosz György humorista is sikeres tesztírónak vallhatja magát.

A Mensa HungarIQa október 7-i tatabányai IQ-napján 9 és 16 óra között a Vértes Center aulájában logikai játékok, fejtörők lesznek és ördöglakatok felnőtteknek és gyerekeknek. Délután négytől az Árpád Gimnáziumban előadás az intelligenciáról és kapcsolódó érdekességekről és lesz IQ-tesztírás is.

A Mensa HungarIQa honlapján egyébként előzetesen egy online teszttel is próbára tehetjük magunkat.