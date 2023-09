Az eseményen részt vett többek között Jakab István, a MAGOSZ elnöke, a magyar országgyűlés alelnöke és Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora.

A program a pénteken és szombaton is folytatódik. Pénteken rendezik a szakiskolai napot is, amikor mintegy ezer diákot látnak vendégül és vezetnek körbe a gazdanapokon. Az érdeklődőket 150 kiállító várja 20 ezer négyzetméteren, a látványos gépbemutatók mellett különféle előadások, kerekasztal beszélgetések is részei a rendezvénynek. Mivel a gazdáknál generációváltás zajlik, ebben a témában is szerveznek előadást, hogy az átadás sikeres legyen, és a fiatal magyar gazdák eredményesen vezethessék a gazdaságokat.