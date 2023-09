Mellesleg élénken beleégett az emlékeimbe, hogy megállás nélkül hallgatta az általa emo-nak tituált, valójában inkább alternatív rock és indie stílusúként jegyzett Thirty Seconds to Mars nevű banda egyik érzelgősebb számát, a From Yesterdayt. Nos, azért Jared Leto énekesnek és együttesének több ütős dala is van, melyet a számtalan lemez bizonyít. A frontember, azaz Jared nagy harcos, a maga szó szoros értelmében, hiszen a Harcosok klubja című filmben is szerepelt, Edward Norton egy sötét pincében szó szerint félholtra verte őt, majd utána még zenésztársaival kidobott néhány albumot.

Micsoda feltámadás – no de ennyit Jared filmes karrierjéről. Tény, hogy a Thirty Second to Mars egyre inkább eltávolodik a rockos vonaltól, talán ez is közrejátszott abban, hogy Tomo Miličević 2018-ban kilépett a bandából, bár furcsa, hogy a rendkívül sikeres America című album megjelenését követően tette mindezt. Öt év telt el az újabb nagylemezig, mely az It's the End of the World but It's a Beautiful Day címet viseli. Talán minden szép és jó, aztán kiderül, hogy ez csak ámítás.

A Stuck című nyitószerzemény elektronikus rezgései rögtön bevezetnek minket Jared érzelmi világába és máris együtt ülünk az emocionális hullámvasúton, mely a lassú emelkedés után a refrénhez érve a mélybe zuhan. A Life Is Beautiful már hatásosabb dalnak számít, amolyan Artic Monkeys, Imagine Dragons egyvelege, a túltengő basszus mellett talán még élvezhető is. A 7:1 című dal nyilván nem a 2014-es vébén Brazíliát ekkora arányban tönkreverő német válogatottról szól, de a botladozó Nationalelf büszke lenne, ha legalább a zenei szférában még jegyeznék a földkerekséget egykor megdöbbentő sikerüket.

Ez igazából egy vallomás, mely lényegében a menekülésről és a bosszúról is egyaránt szól. A banda új albuma kapcsán egy örök klasszikust idéznék: kár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi.