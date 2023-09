Dr. Holicska Judit aljegyző annyit elmondott még a nyílt ülésen, hogy a Máltai Szeretetszolgálat készített egy listát az általuk ilyen módon támogatásra ajánlott családokról, és bérlőktől, lakáshasználóktól a nyilatkozatok augusztus 17-én kapták meg az önkormányzatnál. Szücsné Posztovics Ilona arról is beszélt, hogy a Szeretetszolgálat és a szakiroda vélemnyeit összegezve állították össze az előterjesztést, ami végül amúgy nem került be a napirendek közé, miután a képviselők leszavazták a tárgyalását.

A vitában a „titkos lista”, a „mutyiaszagú” kifejezések is elhangzottak, emlékeztettek képviselők, hogy csak pályáztatás nyomán lehet kiutalni a lakásokat, és hogy a felújítás kapcsán eredetileg arról volt szó, hogy ki- majd visszaköltöztetik a bérlőket, most viszont lakások összenyitásáról és új bérlőről is szó volt az előterjesztésben. Végül nem is vették napirendre a kérdést. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megkereste a Kemma.hu-t a közgyűlésen történtek után, hogy tisztázzák, milyen szerepet is töltöttek be az ügyben.