Programdús fűzfanap Almásfüzitőn

Fűzfanapot tartanak szeptember 30-án, szombaton 14 órától az almásfüzitői Közösségi Házban és környékén. A program: 14 órától megnyitóval kezdődik az esemény, majd lecsós ételek főzőversenye, és aszfaltrajzverseny váltja egymást. Fél háromtól a magyar népmese napja alkalmából mesél Ács Lajosné Jutka. 15 órától We know Dance School - Hip-hop táncshow-val várják az érdeklődőket, majd a Nayi Bindi - Bollywood indiai táncbemutató következik. A nap végén az eredményhirdetés után Nyuszika piros pöttyös labdája - A Bábuci Bábszínház előadásával várják az aprótalpúakat. 17 órától zenél Dj Holovnyák, majd 20 órától a retrodiszkó adja a talpalávalót.

Tizedik születésnapját ünnepli a komáromi állatmenhely

Október elsején 10 és 15 óra között várja az állatbarátokat a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület. Természetesen lehet majd sétálni a menhelyi kutyusokkal, de nem tilos, sőt kimondottan ajánlott az örökbefogadás is.

A rexesek nagy álma teljesült tíz évvel ezelőtt azzal, hogy megnyithatta kapuit a menhely. Küzdelmes és mozgalmas éveket tudhatnak maguk mögött. Mindig örömmel tölti őket el, amikor boldog, gazdás kutyusokról kapnak képeket, de sajnos mindig kerülnek be új állatok is hozzájuk. A nap során lehet találkozni Vinny kutyussal is, aki tíz éve lakja a menhelyet, de még nem jött el érte az igazi. Innen indult a háromlábú Milly is, akinek filmforgatáson szerzett tapasztalatairól korábban már írtunk.

A rendezvényen kiderül majd, ki az állatmenhely szépe, valamint fotókiállítás nyílik a rexes kutyusokról is. Lesz fotókiállítás, valamint kutyaiskolás bemutató. A program legfontosabb része mégis a séta lesz, amely minden árva kutyust rendkívül boldoggá tesz. További információért keressétek az egyesület hivatalos Facebook-oldalát.

Művészetek találkozása egy felemelő kiállításon

Nagy Kitti Csenge és Bittner Zsanett kiállítását nyitják meg szeptember 30-án, szombaton 17 órakor az ácsi Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Sméja Galériájában. Az alkotásokat Szigetvári Krisztina grafikus iparművész, művészeti vezető ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A megnyitón Szendi Anna (fuvola) és Barsi Rózsa (ének), illetve a tatai Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Művészeti Szakgimnázium és a győri Napsugár Művészeti Iskola diákjai működnek közre. A tárlatot november 3-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

Tájegységeken átívelő tánc és remek hangulat ígérkezik Komáromban

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Verbunk napja a Kárpát-medencében: Marosvásárhelytől Révkomáromig, Csornától Nyíregyházáig több száz táncos táncolja a különböző tájegységek verbunkos (és páros) táncait. A nagyszabású esemény szlovákiai állomásának Komárom városa ad otthont, ahová sok szeretettel vár mindenkit a főszervező Táncfórum - Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete. További információ az esemény hivatalos Facebook-oldalán.

Sétáljuk végig Esztergom utcáit André Kertész nyomában!

André Kertész Esztergomban 1. címmel tartanak városi sétát szeptember 30-án, szombaton 10 órától a Duna-parti városban. A találkozópont a Széchenyi téren, a Szentháromság szobor előtt lesz. A sétát Fisli Éva történész-muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának munkatársa, a készülő Kertész-kiállítás kurátora és Prokopp Margit, muzeológus, a MNM Balassa Múzeumának munkatársa vezeti. Jelentkezni, illetve regisztrálni a [email protected] e-mail címen lehet. André Kertész egyik leghíresebb képét, a Víz alatt úszó címűt 1917-ben fényképezte Esztergomban.

Bor és búcsú a Puskin Művelődési Házban

Szeptember 30-án, szombaton, délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket Tatabányán, a Puskin Művelődési Házban, ahol a helyi borászatok nedűi sorakoznak fel. Az eseményen a Kisbaka Borászat mellett a Horváth Családi Pincészet, Simecz Pince, N3 Borműhely, Hubik Pincészet, valamint Veres Tamás hobbiborász is részt vesz.

A két nap során Sipos Vidámparkkal, büfével, kürtőskaláccsal várják a látogatókat. További információ avertesagoraja.hu hivatalos honlapján található.

Népmesei hagyományok Benedek Elek születésnapján a tatai Kőfaragó házban

Ha benneteket is érdekelnek a magyar kultúra, valamint a népmese hagyományai, ha szerettek agyagozni, vagy kipróbálnátok a korongozást, akkor titeket is vár a Kőfaragó ház Tatán! Szeptember 30-án, szombaton délután 14 órától agyagozással, korongozással, valamint kézműves foglalkozással várják az érdeklődőket. Délután 16 órától a Magyar Népmese Színház előadását láthatjuk, majd a Pötörke Népművészeti Egyesület közreműködésével felemelő hangulatú táncházzal zárul az este. További információ elérhető a Kőfaragó ház hivatalos Facebook-oldalán.