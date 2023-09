– Nem mindegy, hová teszem, mert lehet, hogy az egyik helyen egész nap fogok egy vagy két madarat, míg egy másikon akár nyolcat is. Látni kell, hogyan vonul, merre jár a madár. A bokrok között, a nyiladékok például nagyon jó helyek. Természetesen arra is figyelni kell, merről szállt bele a madár a hálóba, nem mindegy, hogyan veszem ki belőle, hogy ne sérüljön. A lényeg, hogy a madár minél hamarabb kikerüljön a hálóból. Meg nem sérül benne, de a hőségben vagy az esőben különösen ügyelni kell, nehogy elpusztuljon – magyarázta a madarász, aki Naszályon, az évtizedek óta működő madárvártán tevékenykedik.

– A legfontosabb feladatom a gyűrűzés, mellette természetesen madárvédelemmel foglalkozom. Sérült ragadozómadarakat hoznak be, és ellátom őket, meggyógyítom és szabadon engedem az állatokat. A legyengült, viharvert madarakat vitamin injekciókkal táplálom, felerősítem, és az egyhetes kúra után már repülhet is az állat. Műtétet nem végzek, de ha törött a lába, beteszem 2-3 fadarab közé, és így rögzítem. Fiatalkoromban papagájokkal, díszpintyekkel és kanárival is foglalkoztam, akkor képeztem magam szakkönyvekből. Lényegében az ott megismert módszereket alkalmazom a vadmadaraknál – tette hozzá Tibi bácsi. Hozzátette, hogy itthon sokan nem értik még, hogy miért is fontos a madárvédelem.

Fentről lefelé egy gyurgyalag, egy sárgarigó és egy jégmadár

Forrás: Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

– Rettentő hasznosak ezek az élőlények. Egy ismerősömnek készítettem odúkat, amiket tél végén kihelyezett a kertjében. Tavasszal azt tapasztalta, hogy fele annyi permetszerre volt szüksége, mint a korábbi években. A temérdek madár a kertben jócskán megtizedelte a rovarokat, kártevőket. Fontos lenne a jövőben biztosítani a madarak eredeti élőhelyeit, nem kellene sok helyen kiirtani a fákat, az erdőket. Azért is csökken a madárállomány, mert nincsen életterük. Csodálkoznak az emberek, hogy sok a szúnyog és a légy? Persze, hogy sok van, hiszen nincs, ami megegye őket. Egy fecske például egy kiló legyet is elfogyaszt amíg Magyarországon van, és az apró énekesmadarak is rovarokkal táplálkoznak – szögezte le az elismert madárvédő, aki rendszeres tagja a Ferencmajori madárvártán szervezett táboroknak, ahol több száz gyereknek tanítja a madarászat fontosságát.