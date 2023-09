A korábbi honvédelmi minisztertől, a Magyar Öttusaszövetség korábbi elnökétől egyáltalán nem áll távol a sport, hiszen harcművészként is ismert. Pártja hivatalos oldalán évekkel ezelőtt beszámoltak róla, hogy Simicskó István több mint húsz éve űzi már a Wing Tsun nevű harcművészeti szakágat és 2016-ban megszerezte az ötödik mestervizsgáját is.

Egyébként a politikus a saját honlapján is említi, hogy szabadidejében aktívan sportol, korábban karatézott is. Egyáltalán nem meglepő, hogy a kormánypártok kihelyezett esztergomi frakcióülése közben is szakított időt egy kis mozgásra. Közösségi oldalán megjelent néhány fénykép arról, hogy futva járta be az esztergomi Prímás-szigetet, de kocogott a Mária Valéria hídnál, a Kis-Duna sétányon is. Minden bizonnyal elbűvölte a várhegy és a bazilika látványa is, erről árulkodik, hogy a szigeten egy fotónyi pihenőt is tartott.