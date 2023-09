Mint arról korábban beszámoltunk, októberre készülhet el a tatai Magyary Zoltán Tudásközpont, ahol az új városi könyvtár is helyet kap majd. Erről Michl József, Tata polgármestere beszélt még a májusi helyszíni bejáráson. Ez a tudásközpont foglalja majd magába a közösségi felsőoktatási képzési központot is, aminek a fő része a Piarista rendházban van, továbbá a továbbképző központot is, ami mindkét helyszínen fog működni. Itt is lesznek majd továbbképzések.