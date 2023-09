Klinger Tamás a szeptember 28-i tarjáni faültetésen kiemelte: az évek során településük mindig is elkötelezett volt a természet szépsége, a zöldterületek megőrzése, az élhető környezet megteremtése és fejlesztése mellett. A fák telepítése hosszú távon növeli a település élhetőségét és fenntarthatóságát.

A kormányzati támogatás lehetővé tette, hogy fásítási program bővüljön, mert elkötelezettek a település zöldítése mellett. Az elnyert pályázatok segítségével az idén is jelentős lépéseket tettek: több mint 30 díszfát telepítettek Tarjánba, és további 30 gyümölcsfa gazdagítja az idén még környezetüket. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a már meglévő faállomány gondozására és fejlesztésére is. Rendszeresen ápolják és karbantartják a fákat, hogy hosszú időn át szerezzenek örömet az itt élőknek. Kiemelte: a fásítás nemcsak az önkormányzat feladata. Arra kérte az itt élőket, hogy minél többen csatlakozzanak az akcióhoz magánemberként is.

A helyi német nemzetiségi általános iskola három másodikos tanulója egy-egy szavalattal tette emlékezetessé a faültetési ceremóniát. Erős Gábor is kivette részét a faültetésből, amelybe bekapcsolódtak a Vérteserdő Zrt. munkatársai is.

Klinger Tamás kérdésünkre elmondta: Tarjánban két évvel ezelőtt volt hasonló akció. Akkor a szabadidőparkban ültették el a fákat. Az önkormányzat emellett kilenc nagyobb fát is ültetett a temető és az óvoda-bölcsőde közelébe.

Az idén az országos fásítási programon túl ugyanennyi őshonos gyümölcsfát is elültettek a faluban. Ezeket a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Program keretében sikerült megvalósítani. A hivatal egy körbekerített területén lettek elültetve. Elhangzott: a közeli rétre került húsz ezen felül felajánlott gyümölcsfa, amely kiváló alapja lehet egy gyümölcsligetnek is akár.